Σέρρες: Ποινή φυλάκισης στην καθηγήτρια που έδεσε και φίμωσε μαθητή της

Τι υποστήριξε η 60χρονη εκπαιδευτικός στην απολογία της

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία και ζήτησε από άλλον μαθητή να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Κατά την απολογία της υποστήριξε ότι η ίδια τοποθέτησε τη χαρτοταινία και στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα, ενώ όταν επέστρεψε βρήκε τον ανήλικο δεμένο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η καταδικασθείσα διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤNews, πληροφορήθηκε τι συνέβη από την κόρη της.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης διευθύντριας, ενώ η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σερρών είχε διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, παράπονα είχαν εκφράσει τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικοί.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας Σερρών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της παράνομης βίας και της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου.

