Self-test για τη μέτρηση αλκοόλ: Πού χρησιμεύουν, πώς χρησιμοποιούνται και πόσο κοστίζουν

Τα self-test για την κατανάλωση αλκοόλ είναι διαθέσιμα εδώ και μερικούς μήνες στα φαρμακεία, αλλά τώρα αρχίζουν να γίνονται πιο δημοφιλή στους καταναλωτές.

Πρόκειται για τεστ, που επιτρέπουν στους πολίτες να ελέγχουν εύκολα τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό τους -ιδιαίτερα πριν οδηγήσουν. Είναι απλά στη χρήση και μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπίτι, χωρίς ιατρική βοήθεια. Στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εάν βρίσκεται εντός των νομίμων ορίων για ασφαλή οδήγηση.

Το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 ευρώ ανά συσκευασία, η οποία περιλαμβάνει δύο τεστ. Η ένδειξη προκύπτει χρωματικά, δείχνοντας το επίπεδο αλκοόλ που έχει καταναλωθεί.

Όπως εξηγεί φαρμακοποιός στην ΕΡΤ, «η διαδικασία είναι πολύ απλή: υπάρχει ένα αντιδραστήριο στο κέντρο του σωλήνα. Πιέζεις τα δύο άκρα για να το απελευθερώσεις και φυσάς παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα – το επαναλαμβάνεις άλλη μία φορά. Ανάλογα με το χρώμα που παίρνουν οι κρύσταλλοι στο εσωτερικό, μπορείς να δεις αν έχεις καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που σε θέτει εκτός ορίου».

Self-test για αλκοόλ: Η κλίμακα μέτρησης

0 – Αρνητικό (λευκό)

0.2 – Χαμηλή ποσότητα

0.5 – Υψηλότερη ένδειξη

0.8 – Πολύ υψηλή ένδειξη (κόκκινο)

«Στους νέους οδηγούς το όριο είναι έως 0,2, ενώ στους πιο έμπειρους είναι 0,5 – αν και αυτό το διάβασα online, δεν είμαι απολύτως βέβαιος», ανέφερε ο φαρμακοποιός.

Αν και η διάθεση των τεστ ξεκίνησε στις αρχές του έτους, η ζήτησή τους αυξάνεται τώρα, καθώς ο κόσμος αρχίζει να τα αναγνωρίζει.

«Αρχικά τα είχαμε στον πάγκο για να τα βλέπει ο κόσμος και να ρωτάει τι είναι. Τώρα πλέον, η κίνηση έχει αυξηθεί αισθητά», σημειώνει ο φαρμακοποιός.