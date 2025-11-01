«Σεβασμός στις οικογένειες των θυμάτων»: Oι αγρότες της Κρήτης αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους, σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειες που πενθούν μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια της Μεσαράς.

Η απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, ελήφθη λίγη ώρα αφότου έγιναν γνωστές οι τραγικές εξελίξεις στη Μεσαρά, όπου το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε μέσα στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, φέρεται να συνδέεται με μακροχρόνιες προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσά τους κλιμάκια της ΕΚΑΜ και της Αντιτρομοκρατικής, ενώ έρευνες διεξάγονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη συλλογή στοιχείων.

«Σεβόμαστε τον πόνο των οικογενειών και δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα», ανέφεραν εκπρόσωποι των συγκεντρωμένων, τονίζοντας ότι η απόφαση για αναστολή των δράσεων είναι μια κίνηση αλληλεγγύης προς την τοπική κοινωνία που θρηνεί.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι είχαν αποκλείσει για τρεις συνεχόμενες ημέρες τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του Καρτερού, ζητώντας μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στο αυξημένο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις. Όπως διευκρίνισαν, οι κινητοποιήσεις θα επαναληφθούν «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Το χρονικό της αιματηρής σύγκρουσης

Η ένοπλη συμπλοκή σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, μέσα στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όταν μέλη δύο οικογενειών, που σύμφωνα με τις αρχές είχαν παλαιότερες προσωπικές διαφορές, συναντήθηκαν στο κέντρο του χωριού. Λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε υπό κατασκευή κατοικία που ανήκει σε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, γεγονός που φαίνεται να λειτούργησε ως «σπίθα» για τη νέα έκρηξη βίας.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το χωριό μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν εκατοντάδες πυροβολισμοί από καλάσνικοφ και κυνηγετικά όπλα, ενώ οι κάτοικοι έτρεχαν να προστατευθούν μέσα στα σπίτια τους. Στην ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν ένας 39χρονος άνδρας και μια 56χρονη γυναίκα από διαφορετικές οικογένειες, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και η κόρη της γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι αρχές υπολογίζουν ότι περισσότεροι από δέκα άνθρωποι πήραν μέρος στη συμπλοκή, ενώ οι σφαίρες που ρίχτηκαν ξεπέρασαν τις 2.000. Ορισμένοι τραυματίες φέρονται να μετέβησαν μόνοι τους σε ιατρικά κέντρα προτού ειδοποιηθεί η αστυνομία.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Αμέσως μετά το περιστατικό, στο χωριό κατέφθασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους κλιμάκια της ΕΚΑΜ, των ΤΑΕ και της ΟΠΚΕ. Ολόκληρη η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. πετούσε πάνω από τη Μεσαρά για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν και ενδέχεται να παραμένουν κρυμμένοι στην περιοχή.

Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι στην Κρήτη μετέβη έκτακτα κλιμάκιο αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Αντιτρομοκρατικής, με επικεφαλής τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό των δραστών όσο και στη συλλογή βαλλιστικών στοιχείων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου – ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο – τελούν υπό συνεχή φρούρηση, προκειμένου να αποφευχθούν νέα επεισόδια, καθώς τραυματίες και από τις δύο οικογένειες νοσηλεύονται εκεί.

