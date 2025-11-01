Βεντέτα με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για έναν 39χρονο άνδρα και μία 56χρονη γυναίκα, ενώ δύο γυναίκες και δύο άνδρες τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Οι δύο τελευταίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η εμπλοκή τους στη συμπλοκή.

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων μονάδες ΕΚΑΜ, ΤΑΕ και ΟΠΚΕ, ενώ επιτόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο νησί αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. - Τ.Α.Ε. - Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Βεντέτα με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Οι συνθήκες της αιματηρής σύγκρουσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό κατασκευή σπίτι που ανήκει σε μία από τις δύο οικογένειες που συγκρούστηκαν. Η επίθεση αποδόθηκε στην αντίπαλη πλευρά, με την οποία υπήρχαν παλαιότερες προστριβές, και λίγες ώρες αργότερα η ένταση κορυφώθηκε.

Το πρωί του Σαββάτου, ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών αντάλλαξαν πυροβολισμούς με καλάσνικοφ και καραμπίνες στο κέντρο του χωριού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά αρκετοί ακόμη, ανάμεσά τους και κάτοικοι που δεν είχαν καμία εμπλοκή.

Νοσοκομεία υπό αστυνομική φύλαξη

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει στα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο του Ηρακλείου, όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες. Οι αρχές φρόντισαν οι δύο οικογένειες να νοσηλεύονται χωριστά, ώστε να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.

Το κλίμα στα νοσοκομεία παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με συγγενείς και φίλους των θυμάτων να συγκεντρώνονται έξω από τα τμήματα επειγόντων.

Το ιστορικό του χωριού και μέτρα ασφαλείας

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει πλήρως το χωριό Βορίζια, ενώ ομάδες της ΕΚΑΜ πραγματοποιούν ελέγχους πόρτα-πόρτα για τον εντοπισμό των δραστών. Εξετάζεται επίσης αν οι δύο φρουρούμενοι τραυματίες συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο χωριό είχε καταγραφεί παρόμοιο αιματηρό επεισόδιο τη δεκαετία του 1950, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος των παλαιών οικογενειακών αντιπαλοτήτων στην περιοχή.