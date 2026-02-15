Σε «πορτοκαλί» κλοιό η Αθήνα - Μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σε «πορτοκαλί» κλοιό βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Αθήνα, λόγω του έντονου επεισοδίου αφρικανικής σκόνης που σημειώνεται στη χώρα.

Από το πρωί της Κυριακής, η αφρικανική σκόνη έχει σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της χώρα, έχει καλύψει κτίρια και δημιουργεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στην περίπτωση της Αττικής μάλιστα, όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, η αφρικανική σκόνη έχει περιορίσει την ορατότητα σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα αυξημένα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων θα παραμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η σταδιακή στροφή των ανέμων σε δυτικούς αναμένεται να βοηθήσει στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας και στη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του αέρα.



