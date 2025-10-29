Ροδόπη: 82χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Συνελήφθη ο 51χρονος γιος του

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) ένας 82χρονος άνδρας στον Ίασμο, στη Ροδόπη, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον 51χρονο γιο του για «θανατηφόρο σωματική βλάβη».

Το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής διενεργεί προανάκριση σχετικά με τον θάνατο του ηλικιωμένου άνδρα στη Ροδόπη, ενώ ο 51χρονος κατηγορείται, πέρα από τη «θανατηφόρο σωματική βλάβη», και για «ενδοοικογενειακή βία».

Βάσει των αποτελεσμάτων της νεκροψίας - νεκροτομής, που διενεργήθηκε στη σορό του 82χρονου, προέκυψε ως αιτία θανάτου η «καρδιακή ανακοπή», την ώρα που οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν πως ο ηλικιωμένος έφερε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι του.

Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από Ο Χρόνος της Κομοτηνή

