Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους στη Ραφήνα βρέθηκαν μία 80χρονη και ο 55χρονος γιος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί εντοπίστηκαν από τη δυσάρεστη οσμή που αναδυόταν από το σπίτι, η οποία κινητοποίησε τους γείτονες.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο rpn.gr, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν φέρει ίχνη παραβίασης, ενώ δεν υπάρχουν σημάδια πάλης στον χώρο. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου μητέρας και γιου και ο χρόνος που συνέβη.

Σημειώνεται πως το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.