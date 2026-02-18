ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Εργάτικο δυστύχημα στη Βάρη: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο νεαροί από την Εύβοια

Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα - Οι αρχές διενεργούν έρευνα

The LiFO team
The LiFO team
ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) στη Βάρη, με δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 39 και 21 ετών, από την Εύβοια να χάνουν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.,

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι ένας 39χρονος και ένας 21χρονος που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι δύο άτυχοι εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εργατικά ατυχήματα: Θλιβερό ρεκόρ τριετίας το 2025

Ρεπορτάζ / Εργατικά ατυχήματα: Θλιβερό ρεκόρ τριετίας το 2025

Το τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Ποιες είναι οι χρόνιες αδυναμίες πρόληψης και ελέγχου που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές και τι αναφέρει ανεξάρτητη έρευνα που καταγράφει τρομακτικό ρεκόρ θανάτων σε χώρους εργασίας το 2025.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ

Ελλάδα / Το τραμ φτάνει έως το λιμάνι Πειραιά - Σε λειτουργία από σήμερα η στάση «Ακτή Ποσειδώνος»

«Λύσαμε ένα πρόβλημα που κρατούσε μια έτοιμη στάση τραμ σε εγκατάλειψη, εξαιτίας ασυνεννοησίας δημόσιων υπηρεσιών», αναφέρει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης
THE LIFO TEAM
 
 