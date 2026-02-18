Εργάτικο δυστύχημα στη Βάρη: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο νεαροί από την Εύβοια

Εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) στη Βάρη, με δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 39 και 21 ετών, από την Εύβοια να χάνουν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.,

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι ένας 39χρονος και ένας 21χρονος που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι δύο άτυχοι εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

