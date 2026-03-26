Συναγερμός σήμανε από χθες το απόγευμα (25/3) στην Πεύκη, όταν εντοπίστηκε ιταλική οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε κατοικημένη περιοχή.

Από νωρίς το πρωί σήμερα, στο σημείο επιχείρησε ειδικό κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς, το οποίο ανέλαβε την ασφαλή απομάκρυνση του επικίνδυνου πυρομαχικού από οικόπεδο όπου βρέθηκε, επί της οδού Σαλαμίνος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιχείρηση εξουδετέρωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο πριν τις 8 το πρωί της Πέμπτης (26/3), με την οβίδα να έχει απομακρυνθεί χωρίς προβλήματα.

Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες από χθες είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής, διακόπτοντας την κυκλοφορία στις οδούς Δημοκρατίας και Σαλαμίνος, ενώ ενημέρωσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν.

Πεύκη: Τα παιδιά που εντόπισαν την οβίδα, την κλώτσησαν και τη μετέφεραν με τα χέρια τους

Σημειώνεται πως η οβίδα μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο από παιδιά. Όπως έγινε γνωστό, την εντόπισαν σε κοντινό χωράφι, περίπου 300 μέτρα μακριά, και χωρίς να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο την κλώτσησαν και τη μετέφεραν με τα χέρια τους.

Οι γονείς τους, μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση του στρατού και της Αστυνομίας ώστε να οργανωθεί η επιχείρηση εξουδετέρωσης.

