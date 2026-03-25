Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Οξειδωμένη οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/3) στην περιοχή της Πέυκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε συγκεκριμένα σημεία.

Η οβίδα βρέθηκε σε, υπό ανέγερση, οικοδομή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και αρμόδια συνεργεία, ενώ εξετάζεται ο τρόπος ασφαλούς απομάκρυνσης του επικίνδυνου ευρήματος, με την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ