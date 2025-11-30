Κρήτη: Στο νοσοκομείο 17χρονος λόγω μέθης σε σχολική εκδρομή

Στο νοσοκομείο, λόγω μέθης, διακομίστηκε ένας 17χρονος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα των μαθητών είχε μεταβεί με τους συνοδούς καθηγητές σε εστιατόριο της περιοχής. Μετά το γεύμα, ο ιδιοκτήτης φέρεται να πρόσφερε παραδοσιακό αλκοολούχο ποτό, παρότι οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι ήταν ανήλικοι.

Ο 17χρονος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για το περιστατικό

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων: της καθηγήτριας που συνόδευε το τμήμα, του ιδιοκτήτη του εστιατορίου και του σερβιτόρου που φέρεται να σερβίρισε το ποτό στους μαθητές. Και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σερβιρίστηκε το αλκοόλ και το κατά πόσο είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα εποπτείας των μαθητών.

