Μετρό: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο Σύνταγμα - Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Καθυστερήσεις της τάξης των 6 λεπτών, λόγων απρόοπτων τεχνικών συμβάντων, καταγράφηκαν σήμερα το πρωί (20/10) στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνωστιμός εκατοντάδων επιβατών στην αποβάθρα.

Όπως αναφέρει πολίτης σε σχετική καταγγελία, σήμερα στις 08:30 το πρωί, στον σταθμό Μετρό «Σύνταγμα» με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο τα δρομολόγια των συρμών ήταν αρκετά αραιά, με συνέπεια να ταλαιπωρηθούν αρκετοί επιβάτες.

Η ΣΤΑΣΥ, απαντώντας στη σχετική καταγγελία του πολίτη, έκανε λόγο πως οι καθυστερήσεις στο Μετρό παρατηρήθηκαν «λόγω απρόοπτων τεχνικών συμβάντων και έτσι η συχνότητα δρομολογίων στη Γραμμή 3, αντί για 4' λεπτά που προβλέπεται βάσει προγράμματος, ανήλθε στα 6 λεπτά».

Μετρό: Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

«Ειδικότερα, για σήμερα 20/10/2025 και για το χρονικό διάστημα που μας αναφέρετε, λόγω απρόοπτων τεχνικών συμβάντων, η συχνότητα δρομολογίων στη Γραμμή 3, αντί για 4' λεπτά που προβλέπεται βάσει προγράμματος, ανήλθε στα 6 λεπτά.

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού στον σταθμό Σύνταγμα, παρατηρήθηκε υπερπλήρωση στην αποβάθρα με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο και συνακόλουθα καθυστερήσεις στην επιβίβαση των επιβατών στους συρμούς».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα