ΕΛΛΑΔΑ

LIVE!

Ελλάδα

Πάτρα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά 15χρονο για να τους δώσει χρήματα

Τα στοιχεία του ενός δράστη έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πάτρα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά 15χρονο για να τους δώσει χρήματα Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Ακόμα ένα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, 15χρονος έπεσε προ ημερών θύμα απόπειρας εκβίασης από έναν 14χρονο και ένα ακόμη άτομο.

Οι δράστες, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από τον 15χρονο να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία.

Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, οι δύο δράστες απαίτησαν τα χρήματα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά προειδοποιώντας τον για τη σωματική του ακεραιότητα.

Η προανάκριση της Ασφάλειας Πατρών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ελλάδα

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του - Το θύμα φέρεται να προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του» - Επιμένει ότι τη χτύπησαν «οι ληστές»

Η μητέρα δύο παιδιών δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Η καταγγελία της στο παρελθόν και η μαρτυρία «κλειδί» από την ημέρα του άγριου ξυλοδαρμού της
LIFO NEWSROOM
Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ελλάδα και την ΕΕ», λέει ο ΕΟΦ

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή την ΕΕ, αναφέρει ο ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων μέσω επιστολής του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται εμβόλιο για τη νόσο που έχει προσβάλει χιλιάδες ζώα
LIFO NEWSROOM
 
 