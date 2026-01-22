Παράλιο Άστρος: Η στιγμή που τεράστια κύματα παρασύρουν τον λιμενικό

Τραγωδία σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, όπως και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Λιμενικός, 52 ετών, ενώ προσπαθούσε να ασφαλίσει ένα σκάφος στο Παράλιο Άστρος παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα που έσκασαν εκείνη τη στιγμή στον μώλο.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται το μέγεθος των κυμάτων, ενώ ακούγονται ορισμένοι κάτοικοι να φωνάζουν «Προσέξτε!».

Νεκρός λιμενικός στο Παράλιο Άστρος: «Πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι»

Για την τραγική στιγμή μίλησε στον Alpha ο κ. Θεοφάνης Δαμιανός, ψαράς στο επάγγελμα και κάτοικος του Άστρους. Ο ίδιος, όπως δηλώνει, ήταν μεταξύ των ατόμων που παρασύρθηκε από τα κύματα.

«Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας. Δεν υπολογίσαμε το κύμα. Έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».