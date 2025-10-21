ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε πως κάποιος προσπάθησε να τον παρασύρει με αυτοκίνητο

Ο Πάνος Ρούτσι είπε ότι άτομα παραβίασαν το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη

Ο Πάνος Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος / EUROKINISSI
Ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του Ντένις στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κατήγγειλε πως πριν από λίγες ημέρες άγνωστος προσπάθησε να τον παρασύρει με το αυτοκίνητό του, έξω από το σπίτι του.

Ο Πάνος Ρούτσι, μεταξύ άλλων, είπε στον Alpha πως πριν από τέσσερις ημέρες ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με «φιμέ» τζάμια προσπάθησε να τον χτυπήσει, με τον ίδιο να αποφεύγει το όχημα την τελευταία στιγμή.

«Ένα αμάξι, άκουσα ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και με το που γυρνάω το κεφάλι, βλέπω ότι έρχεται καταπάνω μου. Έκανα μία κίνηση με το χέρι στο καπό, διαφορετικά θα με είχε πάρει παραμάζωμα» ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι.

«Το τελευταίο διάστημα, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι ανησυχητικό στην οικογένειά του, καθώς στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη είχε παραβιαστεί. Γυρνούσε το παιδί από τη δουλειά και είδε να έχουν παραβιάσει το παράθυρο. Τον παρακολουθούσε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να τον εκφοβίσουν» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι μιλώντας στον Alpha.

Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας που συγκλονίζει την Ελλάδα

Οπτική Γωνία / Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας που συγκλονίζει την Ελλάδα

Επιστρατεύοντας το ύστατο μέσο πίεσης, ο Πάνος Ρούτσι ζητά δικαιοσύνη για τα Τέμπη και άδεια για να ξεθάψει το παιδί που έχασε στο μοιραίο τρένο, ώστε να ταυτοποιηθεί και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

