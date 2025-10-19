Τέμπη: Ξαναγράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Η προσέλευση πολιτών για την προγραμματισμένη διαμαρτυρία για το δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή.

H αποψινή συγκέντρωση κορυφώθηκε με μια δράση, με συγγενείς των θυμάτων να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση και κρατούν διακριτική στάση.

Οι συμμετέχοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες, συγκεντρώνονται στο «Μνημείο Ονομάτων Θυμάτων Τεμπών», ζητώντας δικαίωση και λογοδοσία με κεντρικό σύνθημα ότι «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα». Η αστυνομική παρουσία γύρω από την περιοχή είναι διακριτική.

Οι διοργανωτές έχουν απευθύνει «Ειρηνικό Κάλεσμα Διαμαρτυρίας», με κεντρικό σύνθημα «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα».

Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας».