Οι Πανελλαδικές 2021 συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, με τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Οι μαθητές εξετάζονται στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τα Δίκτυα Υπολογιστών και τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Επίσης, σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2021 πρέπει να κάνουν το δεύτερο self test, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ- σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος- μέχρι την Τρίτη (22/6). Το δεύτερο self test για τους υποψήφιους των ΓΕΛ έπρεπε να γίνει χθες, Παρασκευή. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε self test, αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί σε δημόσια δομή.

Την Τρίτη (22/6), οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν στην Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία, τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού για αυτούς τους μαθητές στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ