Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

Σε συμμετοχή σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο, Πέμπτη (6/11), στις 12μμ, στα Προπύλαια, καλούν τους εκπαιδευτικούς οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν, μεταξύ άλλων, να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για "μεταρρυθμίσεις" αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.

«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», τονίζεται από τη ΔΟΕ.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν δεκάδες μαθητικά συμβούλια, φοιτητικοί σύλλογοι και ενώσεις γονέων, με κεντρικό σύνθημα «Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους - Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

«Οι μαθητές παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Παιδείας ότι θα ασχοληθούν με τα προβλήματα στα σχολεία μας. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε τα αιτήματα και τα προβλήματα στα σχολεία μας να ακουστούν! Βγαίνουμε στον δρόμο και απαιτούμε: Δώστε λεφτά για την Παιδεία – σε λίγο θα πληρώνουμε για να ‘χουμε θρανία! Μέσα φθινοπώρου και έχουμε πανελλαδικά κενά καθηγητών, τάξεις με 30 μαθητές όπου μόνο μάθημα δεν γίνεται, προβλήματα στις υποδομές που οδηγούν ακόμα και σε τραυματισμό συμμαθητών μας! Ιδιαίτερα στην Αττική, με ευθύνη κυβέρνησης και Περιφέρειας δεν έχει λυθεί ακόμα η μετακίνηση χιλιάδων μαθητών στα σχολεία τους στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία! Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτίρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Βγαίνουμε στον δρόμο για να το καταλάβουν: Τις τριπλές πανελλαδικές να τις ξεχάσουν!».

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής διαμηνύει ότι «το υπουργείο Παιδείας δεν δείχνει καμία διάθεση να λύσει τα προβλήματα στα σχολεία! Αντίθετα μέρα με τη μέρα τα οξύνει! Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει πως αποτελεί κυβερνητική επιλογή και στρατηγική η υποβάθμιση & η απαξίωση γιατί εξασφαλίζουν μειωμένο κόστος ώστε να κατευθύνουν κονδύλια στις πραγματικές προτεραιότητές τους ενώ παράλληλα στρώνεται το έδαφος για περαιτέρω κατηγοριοποίηση & ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης μόρφωσης! Ο προβληματισμός και η αγανάκτηση που βιώνουν απ’άκρη σ’άκρη όλοι οι γονείς θα πρέπει να βρει διέξοδο και να εκφραστεί μαζικά, αγωνιστικά, στους δρόμους και σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική και την κοροϊδία!». Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα σύμπλευσης και μαζικής συμμετοχής και στις λοιπές οργανώσεις γονέων ανά την επικράτεια. «Καλούμε τις Ενώσεις Γονέων σε όλη την Αττική να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να οργανώσουν την μαζική κάθοδο των Συλλόγων Γονέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου! Συνεχίζουμε παντού τις Γενικές Συνελεύσεις και την μαζική ενημέρωση των γονέων σε κάθε περιοχή και σε κάθε σχολείο! »Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα να ακυρώσουμε τις συγχωνεύσεις αν δεν τις ακυρώσει το Υπουργείο!».