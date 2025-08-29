Οικογένεια Σαμαρά: «Ευγνώμονες για τη συμπαράστασή σας στο πένθος μας για τη Λένα»

Με δημόσια δήλωσή της, η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους, όσοι στάθηκαν δίπλα της στο πένθος που έφερε ο θάνατος της Λένας Σαμαρά.

Στις 7 Αυγούστου και σε ηλικία μόλις 34 ετών, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στην ευχαριστήρια δήλωσή τους, ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία και ο γιος τους, Κώστας Σαμαράς, αναφέρουν: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα».

Οικογένεια Σαμαρά: Τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού για την κόρη του

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά πραγματοποιήθηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστου.

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του, λέγοντας:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα' μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο "σ' αγαπώ" το δικό της. Δίπλα στο "να προσέχεις μπαμπά" το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερνε, χωρίς αντάλλαγμα».

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο του, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο» ήταν τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για την «αγάπη που πήραμε απλόχερα», για την «καλοσύνη» της κόρης του και για το «να προσέχεις, μπαμπά» που του έλεγε.

«Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», συνέχισε και κατέληξε: «Γι' αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

Οικογένεια Σαμαρά: Το χρονικό του θανάτου της Λένας Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η 34χρονη μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε από ομάδα ειδικών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29.