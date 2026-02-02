Ο Γιάννης Οικονομίδης Επίτιμος Διδάκτορας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιάννης Οικονομίδης αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε μία τελετή που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο (31/1) στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος, στην Πάτρα.

Ο Γιάννης Οικονομίδης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι ο πρώτος που λαμβάνει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, μελών της διοίκησης, μελών ΔΕΠ, καθώς και ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού.

Γιάννης Οικονομίδης: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην τελετή αναγόρευσης

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν σύντομες τοποθετήσεις από εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, με αναφορές στο έργο και τη διαδρομή του σκηνοθέτη στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Παρουσιάστηκε, επίσης, συνοπτικά το καλλιτεχνικό του έργο και η συμβολή του στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ, καθώς και ομότιμοι πανεπιστημιακοί. Παρόντες ήταν και οι ηθοποιοί Σοφία Κουνιά και Βασιλική Καλλιμάνη, οι οποίες έχουν συνεργαστεί με τον Γιάννη Οικονομίδη σε κινηματογραφικές παραγωγές.