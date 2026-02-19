Νοσοκομείο Νίκαιας: Ένταση μεταξύ νοσηλευτών και ΜΑΤ κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη

Σκηνικό έντασης με σπρωξίματα ανάμεσα σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αστυνομία καταγράφηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Διαδηλωτές προσέγγισαν τον υπουργό Υγείας κατά την προσέλευσή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν από την είσοδο του νοσοκομείου.

Όπως έγινε γνωστό από τις πληροφορίες του Open, άτομα από την προσωπική ασφάλεια του Άδωνι Γεωργιάδη τον απομάκρυναν από το σημείο της έντασης, ενώ ο υπουργός μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο.

Νωρίτερα, διαδηλωτές κρατώντας πανό με το σύνθημα «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη» υποδέχθηκαν τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο, όταν ο υπουργός Υγείας μετέβη στο νοσοκομείο για την κοπή της βασιλόπιτας.

Ο διάλογος ξεκίνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ρωτάει «τι έγινε παιδία, γειά σας. Τι φασαρία έχουμε τώρα εδώ;» και τους διαδηλωτές να απαντούν «είστε ανεπιθύμητος για ακόμα μια φορά».

«Έχει κάποια σχέση με το ΕΣΥ και το Αρεταίειο;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας με τους συγκεντρωμένους να απαντούν «είστε υπεύθυνος για όλα τα εγκλήματα».

«Εμείς κάναμε τον πόλεμο στην Παλαιστίνη; Την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 την ξέρετε;» ρώτησε εκ νέου ο υπουργός Υγείας με μια νεαρή να του απαντά «ναι, με τη Χαμάς είμαστε».

«Αν είστε με τη Χαμάς, εμείς είμαστε με το Ισραήλ. Μπορούμε;» συνέχισε τον διάλογο ο κ. Γεωργιάδης για να πάρει την απάντηση «όχι, δεν μπορείτε». «Εσείς μπορείτε να είστε με τη Χαμάς και αλλά όχι εμείς με το Ισραήλ» κατέληξε ο διάλογος του υπουργού Υγείας με τους συγκεντρωμένους έξω από το νοσοκομείο Αρεταίειο.