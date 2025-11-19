Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 29χρονο που ξυλοκόπησε τον 58χρονο

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 29χρονο, που ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τη ζωή του.

Ο δράστης ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, ο οποίος φαίνεται πως ήλθε μετά από καβγά των δύο στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 29χρονος είπε στους αστυνομικούς πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου εν τέλει ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο.

Νέος Κόσμος: Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από τη διαφωνία ανάμεσα στους δύο άνδρες, στον δρόμο. Ακολούθησε ένας διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού και να μεσολαβεί μία καταδίωξη, η οποία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

Οι αρχές έχουν εξετάσει εικονοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και έχουν επιβεβαιώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει οι μάρτυρες στο περιστατικό, αλλά και ο ίδιος ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού.

Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη, μετά την παρεξήγηση που προηγήθηκε, δείχνει το λευκό αυτοκίνητο να προπορεύεται και δύο μηχανές να το ακολουθούν. Ο οδηγός προσπαθεί να ξεφύγει από τα άτομα που τον καταδιώκουν, αλλά βρέθηκε σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός του, που του προκάλεσε σοβαρές κακώσεις και τελικά του στοίχισαν τη ζωή.

