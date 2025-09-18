Νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα: Αφήνουν λουλούδια στο σημείο - Το επικρατέστερο αίτιο θανάτου

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα ένας 40χρονος μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων, στη συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου και Σάκη Καράγιωργα, στη Γλυφάδα.

Πρόκειται για άνδρα Ρομά και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, γύρω στις 03:10 οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον εγκλωβισμό του.

Από το πρωί, αφήνουν λουλούδια, μπύρες και τσιγάρα στο σημείο όπου τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός ο άνδρας.

Νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα: Το επικρατέστερο αίτιο θανάτου

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς θεωρείται πιθανό ο άνδρας να μπήκε στον κάδο για να πάρει ρούχα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του με ειδικά διασωστικά εργαλεία και τον παρέδωσαν χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.

Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ασφυξία ως το επικρατέστερο αίτιο θανάτου.