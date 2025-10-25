ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση

Ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε από βράχο

Νεκρός κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση
Κυνηγός έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στο Πήλιο / Φωτ.: Unsplash
Νεκρός κατέληξε άνδρας στο Πήλιο, που είχε πάει για κυνήγι με την παρέα του σε βραχώδη περιοχή.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ο 64χρονος φέρεται να βρισκόταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, όταν γλίστρησε και έπεσε από βράχο.

Από τις πληροφορίες που μεταφέρει η τοπική εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, προκύπτει πως ο άνδρας χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι φίλοι του προσπάθησαν να καλέσουν για βοήθεια και άμεσα κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου.

 
 

