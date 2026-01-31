Νέα ενημέρωση για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο 28χρονος πήρε εξιτήριο παρά τις συστάσεις

Ενημέρωση για τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που μεταφέρθηκε από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, έδωσε ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός Α' Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, ο κ. Φορτούνης, ενημέρωσε για την κατάσταση, τόσο του 28χρονου που πήρε εξιτήριο, όσο και του 20χρονου που ακόμη νοσηλεύεται.

Νέα ενημέρωση για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ

Για τον 28χρονο, ο γιατρός είπε: «Έχει πάρει εξιτήριο, ήταν εξ' αρχής σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ήταν και ο μόνος που δεν είχε προβλήματα μετά το ατύχημα, όπως απώλεια αισθήσεων ή σοβαρές κακώσεις. Παρά τη σύστασή μας να μείνει στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο θέλησε να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του».

Οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Λυών για τον αγώνα με τη γαλλική ομάδα, πραγματοποιήθηκαν εχθές. Οι υπόλοιποι πέντε κηδεύονται σήμερα.

Όσο για τον δεύτερο τραυματία, ο γιατρός ενημέρωσε: «Ο 20χρονος φέρει πιο σοβαρές κακώσεις και νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που όμως προς το παρών δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έχει επαφή οι ζωτικές λειτουργίες κυμαίνονται σε φυσιολογικά όρια. Το βασικό, αυτό που αφορά και ως πληροφορία για τους οικείους του, είναι ότι η κλινική του κατάσταση είναι σταθερή και προς το παρόν εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχει πάντα η εγρήγορση από την πλευρά μας. Είναι νεαρός τραυματίας, έχει πέσει όλο το νοσοκομείο επάνω του, έχουν παρελάσει όλες οι ειδικότητες από το πλευρό του. Πιστεύομαι και εύχομαι ότι θα εξελιχθεί ομαλά».

