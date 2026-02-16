ΕΛΛΑΔΑ
Νέα απεργία στα ταξί από αύριο - Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν

Τι ισχύει στην Αττική - Οι λόγοι που κάνουν απεργία οι οδηγοί ταξί

Επανέρχονται με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί της χώρας, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες τους.

Ο ΣΑΤΑ αποφάσισε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί τα οποία τραβάνε «χειρόφρενο» στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα κυκλοφορούν την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Γιατί κάνουν απεργία οι οδηγοί ταξί

Ο ΣΑΤΑ ζητά:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

