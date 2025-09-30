ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μύκονος: Εξιτήριο για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ μετά το σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα»

Το ατύχημα έγινε στις 20 Αυγούστου - Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΔΙΣΕΚΑΤΤΟΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑ Facebook Twitter
0

Μετά από 40 ημέρες στο νοσοκομείο, ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ, παίρνει εξιτήριο.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 20 Αυγούστου σε ατύχημα στη Μύκονο. Αρχικά, υπήρξε φόβος πως δεν θα άντεχε τη μεταφορά με το ελικόπτερο της ιδιωτικής του ασφάλειας προς την Αθήνα, καθώς υπήρχε κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η λύση ήρθε από το ΕΚΑΒ, το οποίο με ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Εκεί χειρουργήθηκε και παρέμεινε για αρκετές ημέρες στην Εντατική.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και αύριο βγαίνει από το νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το Star.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο Τομ Γκρίνγουντ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους Έλληνες γιατρούς που τον έσωσαν.

Επίσης, έχει αποφασίσει να παραμείνει στη Γλυφάδα, σε κατοικία που έχει νοικιάσει, προκειμένου να τον παρακολουθούν οι γιατροί του μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του ψηφιακού τραπεζικού συστήματος.

Το 2019 ίδρυσε στο Λονδίνο τη Volt, η οποία εξελίχθηκε σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη, προσφέροντας λύσεις άμεσων πληρωμών και τραπεζικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Με την πορεία του, κατάφερε να καταστήσει τη Volt σημείο αναφοράς στον χρηματοοικονομικό τομέα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ελλάδα / Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα και έμφραγμα - Διακομίσθηκε στο Γενικό Νίκαιας όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - «Η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Το υπουργείο κατηγοριοποιεί τους ασθενείς με βάση την τσέπη, εμείς δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, απαντούν οι εργαζόμενοι
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Β' Φάσης: Εκπτώσεις έως και 50% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ελλάδα / Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Β' Φάσης: Εκπτώσεις έως και 50% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση που αναφέρει την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα
LIFO NEWSROOM
Κακοκαιρία: Ισχυρά φαινόμενα σε όλη τη χώρα τα επόμενα 24ωρα - Έρχονται καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

Ελλάδα / Κακοκαιρία: Ισχυρά φαινόμενα σε όλη τη χώρα τα επόμενα 24ωρα - Έρχονται καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

Για «πανελλαδική κακοκαιρία τύπου Π» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας - «Το αποκομμένο χαμηλό και η ψυχρή μάζα θα προκαλέσουν πολλές βροχές» εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς
LIFO NEWSROOM
 
 