ΕΛΛΑΔΑ

LIVE!

Ελλάδα

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο - Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα» Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Τον πρώτο επικήδειο στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου εκφώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στη Μητρόπολη, το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα. Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας σε όλη του τη ζωή, δίνοντάς μας ώθηση χαράς στις δύσκολες ανηφόρες και προειδοποιώντας μας. Έχοντας την δική του άποψη για τα πράγματα, ανοιχτή. Γι' αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο - Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής». 

«Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά
κι ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας
Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά
κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας

Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει
και τού ’παμε να φύγει μουδιασμένα
Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει
καλύτερα να μη μάς πει κανένα Μια απόδειξη ότι η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πολύ πιο ισχυρή».

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν δέχτηκε ποτέ αξιώματα», επισήμανε προσθέτοντας ότι ανήκει στους λίγους που ενώ μας ψυχαγωγούν, μας καθορίζουν. Κατέστη ο χρονογράφος του ελληνικού ταξιδιού επί μισό και πλέον αιώνα. Η κληρονομιά του αποτελεί κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. «Νιόνιο μας, θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου. Θα σε σκεφτόμαστε κάθε φορά που ένας νέος πιάνει μια κιθάρα αλλά και κάθε φορά που κοιτιόμαστε σε έναν καθρέφτη. Με τα καλά μας και τα στραβά μας», είπε.

Ελλάδα

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

Ελλάδα / Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

«Ίσως οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών μας χρόνων που προλάβαμε να μοιραστούμε και σε έκαναν να με αποκαλείς την "καινούργια μου παιδική φίλη"», είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

Ελλάδα / Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

«Ίσως οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών μας χρόνων που προλάβαμε να μοιραστούμε και σε έκαναν να με αποκαλείς την "καινούργια μου παιδική φίλη"», είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβαθμίζει τις κατηγορίες κατά του λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στοιχεία πολυτελείας, ακριβά ταξίδια και απολογίες για 12 ακόμα κατηγορούμενους
LIFO NEWSROOM
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ελλάδα / Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο - Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»
LIFO NEWSROOM
Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Ελλάδα / Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει τις τεράστιες δημογραφικές ανισότητες στην Ελλάδα: έξι νομοί με 45 χρόνια περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, και μια χώρα που γερνά ταχύτερα από ποτέ
LIFO NEWSROOM
 
 