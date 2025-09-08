Μήνυση 14χρονου κατά 60χρονου για την επίθεση στο Ηράκλειο – Τι λέει ο πατέρας του ανηλίκου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της επίθεσης σε δρόμο του Ηρακλείου, με τον 14χρονο να καταθέτει μήνυση εναντίον του 60χρονου που φέρεται να τον έπιασε από τον λαιμό μετά από λεκτική αντιπαράθεση. Σύμφωνα με την οικογένεια του ανηλίκου, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο οδηγός έκανε παρατήρηση σε δύο φίλες του 14χρονου επειδή περπατούσαν στη μέση του δρόμου.

Ο πατέρας του μαθητή υποστηρίζει ότι ο 60χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο, άρπαξε τον γιο του από τον λαιμό και τον στρίμωξε πάνω στο όχημα. «Ο μικρός φοβήθηκε, έχει και καρδιακό πρόβλημα, και τον έριξε κάτω για να γλιτώσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το παιδί φέρει σημάδια στο σώμα του. Η οικογένεια κατέθεσε επίσης μήνυση κατά του ατόμου που βιντεοσκόπησε το περιστατικό, επικαλούμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο καβγάς κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον οδηγό να αφήνει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και να απειλεί τον έφηβο. Από την πλευρά τους, φίλοι του 14χρονου ισχυρίζονται ότι αντέδρασαν αμυντικά επειδή φοβήθηκαν, τονίζοντας ότι «εκείνος προκάλεσε όλο το συμβάν». Ο 60χρονος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία.