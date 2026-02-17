Μήνυμα 112 στην Αιτωλοακαρνανία για το φράγμα Στράτου

Μήνυμα από το 112 εστάλη στην Αιτωλοακαρνανία, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους κατοίκους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή λόγω υπερχείλισης του φράγματος Στράτου στο Καστράκι.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε παραποτάμιες περιοχές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει:

«Ενεργοποίηση 112

Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026

Σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε για τις περιοχές που αναμένεται θα πλήξουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως έγραψε:

«Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών

Τοπικές πλημμύρες

Κατολισθήσεις

Καθιζήσεις εδαφών



Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές :



Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Πτώσεις δέντρων και κλαδιών

Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Διακοπές ρεύματος

Στις παρακάτω περιοχές:

Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού.Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής».

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού

Το πρωί, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ και όπως επισημαίνεται, παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός, ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.



Πιο συγκεκριμένα



1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:



α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:



α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

