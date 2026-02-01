Μετρό: Αυτοί οι τρεις σταθμοί είναι και πάλι ανοιχτοί το βράδυ από σήμερα

Τρεις σταθμοί μετρό είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας, από σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τους σταθμούς μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης».

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της, ενώ αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τους τρεις σταθμούς του μετρό:

«Σας ενημερώνουμε, πως από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα».

