ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μεσσηνία: Ροτβάιλερ επιτέθηκε στον κηδεμόνα του - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

Σε σοβαρή κατάσταση ο 76χρονος - Φέρει βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ροτβάιλερ επιτέθηκε στον κηδεμόνα του στη Μεσσηνία σήμερα, Παρασκευή (31/10).

Το σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου στον 76χρονο κηδεμόνα του σημειώθηκε στον Άγιο Φλώρο, σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr.

Ηταν λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει έναν άνθρωπο.

Μεσσηνία: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια βρέθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο σημείο, όμως ούτε εκείνοι μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία και μεταδίδει το τοπικό μέσο, ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ, με έναν αστυνομικό να το κάνει και να σκοτώνει τον σκύλο.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση του να κρίνεται σοβαρή.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Ελλάδα / Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Οι δήμοι που πλήττονται, όπως το Λουτράκι, οι Άγιοι Θεόδωροι και περιοχές της Πελοποννήσου, έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία
LIFO NEWSROOM
 
 