ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χανιά: Έδειχνε την καραμπίνα του στον αδελφό του και τον πυροβόλησε κατά λάθος

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων, δίχως να διατρέχει κάποιον κίνδυνο

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Άνδρας 38 ετών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων έπειτα απο τραυματισμό στο δεξί χέρι και το δεξί πόδι του.

Όλα συνέβησαν, όταν ο 36χρονος αδελφός του, έχοντας μόλις καθαρίσει την καραμπίνα του, τον κάλεσε για να του δείξει το όπλο.

Ωστόσο, ο 36χρονος είχε ξεχάσει δύο φυσίγγια μέσα στην καραμπίνα και τη στιγμή που τα δύο αδέλφια περιεργάζονταν το όπλο, η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 38χρονος, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο cretalive.gr.

Άμεσα ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, με την πορεία της υγείας του να εξελίσσεται ικανοποιητικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η  ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο 36χρονος αδελφός του συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ενώ φέρεται να κατέχει νόμιμα την κυνηγετική καραμπίνα. 

Ελλάδα

