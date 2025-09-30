Μεσολόγγι: Σεξιστικές εκφράσεις στο δημοτικό συμβούλιο - «Πέθανες, θα κυκλοφορείς με φουστίτσα»

Με τον πρόεδρο των Εργαζομένων του δήμου τα έβαλε ο πρώην δήμαρχος

Εκατέρωθεν εγκλήσεις και σεξιστικές εκφράσεις ακούστηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου, με τον πρώην δήμαρχο Νίκο Καραπάνο να λέει στον πρόεδρο των Εργαζομένων ότι «θα κυκλοφορεί στον δρόμο με φουστίτσα».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με το aixmi-news.gr, ο πρώην δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση, ενδεχομένως για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων.

Μεσολόγγι: «Πέθανες, θα κυκλοφορείς με φουστίτσα»

Η τοποθέτηση προκάλεσε την παρέμβαση του προέδρου των Εργαζομένων του δήμου Βασίλη Μπαρμπετάκη, που έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα». «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα», σχολίασε.

«Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του» απάντησε ο κ. Καραπάνoς, αφήνοντας αιχμές για προνομιακή μεταχείριση και για έλλειψη αμεροληψίας.

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη. Ωστόσο, ο πρώην δήμαρχος ουδόλως συμμερίστηκε την προσπάθειά της, συνεχίζοντας με ελαφρώς πιο ακραίες εκφράσεις την κόντρα του με τον πρόεδρο των Εργαζομένων.

«Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα», είπε.