Μαρουσάκης: Ξεκινά σταδιακά το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ξεκινά σταδιακά από σήμερα το μεσημέρι, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται στη χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για την έλευση νέας κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα στη χώρα, η οποία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Το πρώτο κύμα ξεκινά από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη και το δεύτερο θα κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε προηγούμενη πρόγνωσή του για τον καιρό μάλιστα, είχε επισημάνει πως η εβδομάδα αυτή θα χαρακτηρίζεται από άστατες και ταυτόχρονα ισχυρές έως επικίνδυνες, σε κάποιες περιοχές, καιρικές συνθήκες.

Σήμερα όμως χαρακτηριστικά αναφέρει στη σημερινή πρόγνωσή του, στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει από το μεσημέρι και μετά, καθώς τότε θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα ενταθούν αρκετά από το βράδυ της Τρίτης και αναμένεται να σημειωθούν καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Η εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Παράλληλα, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί ότι οι συνθήκες αυτές θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη, όπου αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αναλυτικότερα, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες, την περιοχή της Εύβοιας, την Αττικοβοιωτία και τον Σαρωνικό.

Επιπλέον, θα απασχολήσουν περιοχές κοντά στην Πελοπόννησο, την ανατολική και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια έκταση της Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Μυρτώο Πέλαγος).

Μέσα στην Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν περαιτέρω προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων για να οδηγηθούμε στην πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού.