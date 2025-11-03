Τσατραφύλλιας: Κακοκαιρία το επόμενο τριήμερο - Νέο βροχοφόρο σύστημα από το Σάββατο

Άκρως φθινοπωρινό εξελίσσεται το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σχεδόν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καιρό, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναλύοντας την πορεία των φαινομένων.

Παραθέτοντας παράλληλα χάρτες στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως αυτή την εβδομάδα, αναμένεται σταδιακή πτώση του υδραργύρου αλλά και «μπόλικες» βροχές.

«Το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική. Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του.

«Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα. Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!», συνεχίζει.

«Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακά πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς», καταλήγει.