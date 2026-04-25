Λέσβος: Νέα συγκέντρωση κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό

Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης, τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11.30 το πρωί, έξω από το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με αφορμή την επίσκεψη στο νησί του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρου Πρωτοψάλτη, αποφάσισε χτες, σε ανοιχτή συνέλευση που διοργάνωσε, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Σε ανακοίνωση της συνέλευσης καταγγέλλεται η κυβέρνηση.

Τι αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

«Διευκρινίστηκε για άλλη μια φορά ότι το κονδύλι των 8 εκατομμυρίων είναι για τους τυροκόμους. Τι θα γίνει όμως με το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα που δεν έφτασαν ποτέ στο τσιγκέλι; Τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους που στέρεψαν το γάλα τους για να μην αναγκαστούν να το χύσουν; Για τη δική μας τεράστια οικονομική ζημιά, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος. Καμία συγκεκριμένη δέσμευση, καμία πραγματική στήριξη».

Όπως τονίζεται, «ο κτηνοτρόφος που έμεινε χωρίς ζώα, δεν χρειάζεται παράταση της θηλιάς του, χρειάζεται πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του από το κράτος, για όσο διάστημα παραμένει χωρίς ζώα και ένα γενναίο κούρεμα χρεών».

Η Ομοσπονδία καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους στη συγκέντρωση της Δευτέρας.

Τα αιτήματα

Με την ανακοίνωση κατατίθενται και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Λέσβου. Και συγκεκριμένα:

«Ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου της νόσου από το κράτος.

Να γίνει εμβολιασμός για να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις.

Αποζημίωση τώρα σε όσους θανατώθηκαν τα ζώα τους.

Πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση

Άμεσες αποζημιώσεις, αναπλήρωση εισοδήματος για το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα.

Κάλυψη όλων των εξόδων καραντίνας πχ ζωοτροφές κλπ.

Να επιτραπεί η έξοδος τυροκομικών προϊόντων και να ανοίξουν τα σφαγεία.

Πλήρης στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

Να επιταχυνθεί η ιχνηλατήση της νόσου στο σύνολο του νησιού και να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις μέχρι την ολοκλήρωσή της».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

