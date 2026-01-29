Λαμία: Προφυλακίστηκε 48χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του

Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι Αρχές στη Λαμία, καθώς κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, από την ηλικία των 12 ετών.



Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, έπειτα από καταγγελία της αδελφής του, η οποία είναι η μητέρα του κοριτσιού.

Το παιδί είχε αποκαλύψει στη μητέρα και σε μια θεία του, τι συνέβαινε με τον θείο του τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2023 ο 48χρονος οδηγούσε την ανιψιά του σε απομονωμένα σημεία με το ΙΧ του, όπου προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περσινά Χριστούγεννα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι παρενοχλήσεις συνεχίστηκαν και μέσα στο 2026, καθώς λόγω συγγένειας ο άνδρας είχε ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι της ανήλικης. Οι προθέσεις του μάλιστα φαίνεται ότι εκφράστηκαν και μέσω μηνυμάτων σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα και επιβεβαίωσαν ιατροδικαστικά όσα ανέφεραν οι συγγενείς του κοριτσιού, ενώ κατασχέθηκαν το ΙΧ και το κινητό του συλληφθέντα για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Ο 48χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

