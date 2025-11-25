ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα και αύριο στην Αθήνα

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  λόγω δοκιμών στατικότητας γεφυρών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα και αύριο στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στην Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λόγω δοκιμών στατικότητας γεφυρών, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00 έως 07:00 στις 25 και 26-11-2025, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:

  • την Τρίτη 25-11-2025:

Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.
Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

  • την Τετάρτη 26-11-2025:

Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).
Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.
Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
 

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΒΡΟΧΗ

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: Περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού - Εκτιμήσεις για εκατοντάδες τόνους ανά στρέμμα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του για τον καιρό, ανέφερε πως τα βαρομετρικά χαμηλά δημιουργούνται από την «επαφή» της πολικής, αέριας μάζας με τις θερμές θάλασσες της Μεσογείου
LIFO NEWSROOM
Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Ελλάδα / Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Η Κατερίνα Μαλά, που σώθηκε από τις φλόγες, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα θυμίζει μυθιστορηματική αφήγηση, απομακρυσμένη από τη σκληρή πραγματικότητα της ημέρας εκείνης
LIFO NEWSROOM
 
 