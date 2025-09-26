ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά - Αδέλφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι

Οι Αρχές κάνουν λόγο για βεντέτα - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κρήτη: Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά - Αδέλφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στη Μεσαρά της Κρήτης, καθώς δύο αδέλφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα μέσα σε ένα χωράφι.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν δύο αδέλφια από τη Μεσαρά, ηλικίας 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα, μετά από επίθεση μελών άλλης οικογένειας με μαχαίρι, σε ένα χωράφι.

Οι τραυματίες διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και κάλεσαν βοήθεια.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και έπειτα στο ΠΑΓΝΗ, καθώς η κατάσταση ενός εκ των δύο είναι σοβαρή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή για τη συμπλοκή ήταν το χωράφι. 

Οι νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, αναφέρουν πως η ζωή τους δε διατρέχει κίνδυνο, όμως τα τραύματα που φέρουν παραμένουν σοβαρά.

Την ίδια ώρα οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Ελλάδα / Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο το 2023, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας»
LIFO NEWSROOM
«Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ελλάδα / «Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ο κωμικός αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά όσων υποκίνησαν την επίθεση μίσους εις βάρος του, ενώ ευχαρίστησε συναδέλφους και καλλιτέχνες για τη δημόσια στήριξή τους
LIFO NEWSROOM
 
 