Κρήτη: Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά - Αδέλφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στη Μεσαρά της Κρήτης, καθώς δύο αδέλφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα μέσα σε ένα χωράφι.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν δύο αδέλφια από τη Μεσαρά, ηλικίας 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα, μετά από επίθεση μελών άλλης οικογένειας με μαχαίρι, σε ένα χωράφι.

Οι τραυματίες διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και κάλεσαν βοήθεια.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και έπειτα στο ΠΑΓΝΗ, καθώς η κατάσταση ενός εκ των δύο είναι σοβαρή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή για τη συμπλοκή ήταν το χωράφι.

Οι νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, αναφέρουν πως η ζωή τους δε διατρέχει κίνδυνο, όμως τα τραύματα που φέρουν παραμένουν σοβαρά.

Την ίδια ώρα οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.