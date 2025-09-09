ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε live την κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης (9/9).

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρου Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Παρόμοια εικόνα στην άνοδο της Αρδηττού, της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας Facebook Twitter

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Προβλήματα παρατηρούνται και επί της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Εθνικής Άμυνας έως το Νομισματοκοπείο.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πιλοτικό πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία με τη συμβολή του Ιδρύματος Ωνάση

Ελλάδα / Πιλοτικό πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία με τη συμβολή του Ιδρύματος Ωνάση

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να ενισχύσει το έργο των εκπαιδευτικών και να προσφέρει στους μαθητές νέους τρόπους μάθησης
LIFO NEWSROOM
 
 