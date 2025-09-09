Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης (9/9).

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρου Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Παρόμοια εικόνα στην άνοδο της Αρδηττού, της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα παρατηρούνται και επί της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Εθνικής Άμυνας έως το Νομισματοκοπείο.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.