Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας

Με αυξημένη κίνηση ξεκινά η νέα εβδομάδα, καθώς σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπως ο Κηφισός αλλά και αρκετά σημεία στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικότερα, οι οδηγοί αυτή την ώρα θα συναντήσουν σημαντικά προβλήματα, τόσο στην άνοδο όσο και την κάθοδο του Κηφισού.

Στην άνοδο συγκεκριμένα συναντούν κίνηση από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν. Παρόμοια εικόνα, επικρατεί αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, την Αρδηττού, τη Σταδίου, αλλά και στην άνοδο της Συγγρού.

