Κίλι Σφακιανάκη: Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, Νότη Σφακιανάκη, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, όταν η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε ειδοποίησε την οικογένεια, ενημερώνοντας την κόρη του ζευγαριού ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» με τη μητέρα της.

Η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω της νόσου του Πάρκινσον, με την οποία είχε διαγνωστεί εδώ και χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega. Τη στιγμή του περιστατικού, ο τραγουδιστής φέρεται να απουσίαζε από το σπίτι, ενώ η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που μετέφερε τη μητέρα της στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν ώρα, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο Mega: «Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έπεσαν πάνω της, κάνοντας προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) για περισσότερο από μία ώρα. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν και η γυναίκα έχασε τη ζωή της».

Κίλι και Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία και ο γάμος τους

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω, όταν ο τραγουδιστής εργαζόταν ακόμα ως DJ στο νησί. Ο έρωτάς τους εξελίχθηκε γρήγορα και ο γάμος δεν άργησε να έρθει.

Από το 1984 ζούσαν μαζί και παντρεύτηκαν το 1991, ενώ απέκτησαν μαζί τα δύο δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Σε συνέντευξή του στο Mega το 2011 o Νότης Σφακιανάκης είχε αναφερθεί στη σύζυγό του, Κίλι, και στη μητρότητα. «Η γυναίκα μου δουλεύει πιο πολύ από εμένα γιατί είναι σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά μας. Δεν θέλω η γυναίκα που είναι μητέρα να εργάζεται. Το έργο της μάνας είναι ιερό και μόνο εκείνη μπορεί να το καταφέρει. Και το έργο που έχει να επιτελέσει είναι να φτιάξει καλύτερους ανθρώπους. Όταν η γυναίκα φεύγει από το σπίτι, τότε τα παιδιά θα πρέπει να τα μεγαλώσει κάποιος τρίτος».

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού μπροστά στον φωτογραφικό φακό έγινε τον Απρίλιο του 2017, όταν ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι απαθανατίστηκαν κατά την είσοδο στο αεροδρόμιο μαζί με την κόρη τους.