Κέρκυρα: Ελεύθερος υπό όρους ο γιατρός που κατηγορείται για τη σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γιατρός από την Κέρκυρα, που κατηγορείται για τη σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης πελάτισσάς του.

Ο 59χρονος ιδιώτης παθολόγος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή και η απολογία του διήρκησε περίπου 2 ώρες. Αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και ισχυρίστηκε, ότι η 18χρονη που τον μήνυσε, παρεξήγησε την ιατρική εξέταση.

Ο παθολόγος κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης της 18χρονης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του προέβη σε ασελγείς πράξεις, αγγίζοντας μέρη του σώματος που δεν δικαιολογούνταν. Mετά την προδικασία θα αποφασιστεί αν θα οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο.