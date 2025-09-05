ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κέρκυρα: Ελεύθερος υπό όρους ο γιατρός που κατηγορείται για τη σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης

Ο 59χρονος ισχυρίζεται ότι δεν προέβη στις πράξεις που του καταλογίζονται και ότι η 18χρονη ασθενής του, παρεξήγησε την εξέταση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κέρκυρα: Ελεύθερος υπό όρους ο γιατρός που κατηγορείται για τη σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης Facebook Twitter
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους γιατρός από την Κέκρυρα, που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης / Φωτ.: Unsplash
0

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γιατρός από την Κέρκυρα, που κατηγορείται για τη σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης πελάτισσάς του.

Ο 59χρονος ιδιώτης παθολόγος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή και η απολογία του διήρκησε περίπου 2 ώρες. Αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και ισχυρίστηκε, ότι η 18χρονη που τον μήνυσε, παρεξήγησε την ιατρική εξέταση.

Ο παθολόγος κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης της 18χρονης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του προέβη σε ασελγείς πράξεις, αγγίζοντας μέρη του σώματος που δεν δικαιολογούνταν. Mετά την προδικασία θα αποφασιστεί αν θα οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την επικοινωνία του με τον «εγκέφαλο» της κρητικής μαφίας

Ελλάδα / Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τις συνομιλίες στη δικογραφία: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Τι απάντησε για την επιμονή του κατηγορουμένου να μεσολαβήσει, ώστε ο ίδιος να γίνει μητροπολίτης, αλλά και την ασυνήθιστη οικειότητα σε διάλογό τους, που αποκαλύπτεται στη δικογραφία
LIFO NEWSROOM
AI in Schools: Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ελλάδα / Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση, προτείνοντας τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου ψηφιακού δασκάλου για μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις
LIFO NEWSROOM
Ηγουμενίτσα: 18χρονος προσπάθησε να ταξιδέψει στην Ιταλία με ματσέτα, κατάνα και οπλοστάσιο

Ελλάδα / Ηγουμενίτσα: 18χρονος προσπάθησε να ταξιδέψει στην Ιταλία με ματσέτα, κατάνα και οπλοστάσιο

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατικό σταθμό της Ηγουμενίτσας, το Λιμενικό Σώμα εντόπισε ότι μετέφερε στις αποσκευές του ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο: αρκετές ματσέτες, μαχαίρια διαφόρων μεγεθών, ιαπωνικό «κατάνα» και άλλα
LIFO NEWSROOM
 
 