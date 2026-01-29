ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κάτω Πατήσια: Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Πώς έγινε η επίθεση στον ανήλικο που φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε χθες Τετάρτη, ένας 16χρονος από το Μπαγκλαντές στο κέντρο της Αθήνας, στα Κάτω Πατήσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν στον ανήλικο με μπουνιές και κλωτσιές.

Κάτω Πατήσια: Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος

Αφού τον ακινητοποίησαν, του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.

Ο ανήλικος σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η Αστυνομία που διενεργεί έρευνα για το περιστατικό, προσπαθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
 
 
Ελλάδα

Tags

