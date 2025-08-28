ΕΛΛΑΔΑ
Καμίνια: Άφαντοι οι γονείς του 5χρονου - Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του

«Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση, πετούσε αντικείμενα» λέει η γειτόνισσα που είδε τον ανήλικο και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ

LifO Newsroom
Καμίνια: Άφαντοι οι γονείς του 5χρονου - Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του
Φωτ. από την επιχείρηση διάσωσης του 5χρονου στα Καμίνια / Glomex
Στη σύλληψη της 19χρονης αδελφής του 5χρονου, που εντοπίστηκε μόνος του σε μπαλκόνι στα Καμίνια, προχώρησαν οι Αρχές.

Το βράδυ της Τρίτης η αδελφή του βγήκε από το σπίτι της οικογένειας στα Καμίνια, κλειδώνοντας μέσα τον ανήλικο. Ωστόσο ο 5χρονος έμεινε για πάνω από μία ώρα μόνος του εντός του διαμερίσματος, καθώς η 19χρονη άργησε να επιστρέψει και κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

Ο ανήλικος έγινε αντιληπτός από γείτονες και κατοίκους της περιοχής που πέρασαν από το σημείο και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση διάσωσής του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 5χρονος τις τελευταίες ημέρες έμενε στο σπίτι με τη μεγάλη αδελφή του, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών. Η γυναίκα που κάλεσε το 100, ανέφερε πως άκουσε το παιδί να κλαίει και να φωνάζει «είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ».

«Ερχόμουν από μπροστά και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω “είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου”. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι. Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος», ανέφερε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα σύμφωνα με το Mega.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι αυτή την ώρα, οι γονείς του ανήλικου είναι άφαντοι, ενώ αναζητείται από τις Αρχές και η δεύτερη αδελφή του.

