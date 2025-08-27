Πειραιάς: 5χρονος εντοπίστηκε από τις Αρχές κλειδωμένος και μόνος του σε μπαλκόνι

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενός 5χρονου αγοριού από μπαλκόνι διαμερίσματος, σημειώθηκε από τις Αρχές το βράδυ της Τρίτης στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η 19χρονη αδελφή του ανήλικου βγήκε από το σπίτι, στην περιοχή Καμίνια στον Πειραιά και καθυστέρησε να επιστρέψει, κλειδώνοντας μέσα το παιδί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 5χρονος έμεινε για πάνω από μία ώρα μόνος του εντός του διαμερίσματος, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

Ο ανήλικος έγινε αντιληπτός από γείτονες και κατοίκους της περιοχής που πέρασαν από το σημείο και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Στη συνέχεια, ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση διάσωσής του, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 5χρονος τις τελευταίες ημέρες έμενε στο σπίτι με τη μεγάλη αδελφή του, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών.

«Εγώ έφυγα και του είπα να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου στο Live News.

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά», συνέχισε.