Καμίνια: «Φώναζε βοήθεια» λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον 5χρονο που ήταν μόνος του σε μπαλκόνι

Κλειδωμένο μόνο του σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια, ήταν ένα 5χρονο αγόρι το οποίο εντοπίστηκε από γειτονικό πρόσωπο, στο μπαλκόνι του σπιτιού του, να ζητά βοήθεια.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, με μία εξ αυτών- και μάλιστα έγκυος, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ- να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι και να φτάνει στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα διέτρεχε κάποιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, το παιδί ήταν περίπου πέντε λεπτά στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε βοήθεια.

«Θα μπορούσε να είχε πέσει» ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε ότι η μικρότερη αδελφή του παιδιού, επέστρεψε στο σπίτι περίπου μιάμιση ώρα μετά το συμβάν.

Καμίνια: Η 19χρονη αδελφή του παιδιού είχε αφήσει την ευθύνη του στην αδελφή τους

Ο εισαγγελέας Πειραιά έδωσε εντολή να συλληφθεί η 19χρονη αδελφή του 5χρονου, στην οποία είχε ουσιαστικά δώσει τη φροντίδα του παιδιού η μητέρα καθώς έλειπε για δουλειές εκτός Αθήνας.

Όσο για το τι συνέβη με τον 5χρονο, φαίνεται πως η 19χρονη, που συνελήφθη, έφυγε από το σπίτι και άφησε την ευθύνη για το παιδί στην 17χρονη αδελφή της, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε να φύγει και εκείνη από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας το παιδί στο διαμέρισμα.

Εκείνο, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει πράγματα, να φωνάζει και να κλαίει καλώντας σε βοήθεια. Το εντόπισε γείτονας από την απέναντι πολυκατοικία που ειδοποίησε την Αστυνομία άμεσα.

Στη συνέχεια στήθηκε μια επιχείρηση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι σκαρφάλωσαν από περβάζι και έφτασαν μέχρι το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, όπου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και το 5χρονο παιδί.