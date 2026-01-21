Κακοκαιρία: Τραυματίστηκε οδηγός στο Γραμματικό - Εκκενώθηκαν σπίτια στον Άγιο Δημήτριο

Σήμερα είναι η πιο κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας, με έντονα καιρικά φαινόμενα να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Νωρίτερα, τραυματίστηκε στο Γραμματικό, λόγω καθίζησης εδάφους, οδηγός που περνούμε από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο Γραμματικό, λόγω καθίζησης του εδάφους από την κακοκαιρία, ο οδηγός τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε με το όχημά του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Αφού οι πυροσβεστικές δυνάμεις τον απεγκλώβισαν, ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Kακοκαιρία: Εκκενώθηκαν τρία σπίτια στον Άγιο Δημήτριο

Την ίδια ώρα τρία σπίτια στον Άγιο Δημήτριο εκκενώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ως επικίνδυνα λόγω της κακοκαιρίας.

Σε ένα από αυτά, η αυλή έχει ήδη υποστεί καθίζηση λόγω της κακοκαιρίας και πλέον είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι κάτοικοι και στις τρεις περιπτώσεις ήταν αρχικά αρνητικά στην εντολή να εκκενώσουν τα σπίτια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν δύο ακόμα σπίτια, που ανησυχούν τις αρχές και αναμένεται να προχωρήσουν στην εκκένωσή τους.

Κακοκαιρία: Τι ώρα θα χτυπήσουν την Αττική τα δύο μεγάλα κύματα βροχής

Την προσοχή των κατοίκων της Αθήνας για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει όλη τη χώρα ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι «περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00».

«Παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε στις μετακινήσεις, όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε. Είμαστε σε επιφυλακή και για ό,τι χρειαστείτε 1595. Μεγάλη προσοχή σήμερα», πρόσθεσε.

Επίσης, εκτός από την παραπάνω δήλωση, ο κ. Δούκας έκανε και σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Μεγάλη προσοχή σήμερα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.

Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά.

Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης.

Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Είμαστε εδώ για την πόλη και τους ανθρώπους της».