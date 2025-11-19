Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχοπτώσεις σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία - Ζημιές από κεραυνούς και πτώσεις δέντρων

Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Ήπειρο, το βράδυ της Τρίτης (18/11).

Συγκεκριμένα οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν τα Ιωάννινα, η Ηγουμενίτσα, το Πάπιγκο και η Κόνιτσα.

Στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, γύρω στις 9:30 το βράδυ, κεραυνός χτύπησε τη σκεπή τριώροφου κτιρίου, προκαλώντας θραύση της κεραμοσκεπής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ισχυρή ήταν η βροχόπτωση και στο Πάπιγκο.

Στην Κόνιτσα, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις και συγκέντρωση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε σε δρόμο πάνω από την περιοχή, με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται. Με την άμεση επέμβαση διασωστών, οι δύο άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε επάνω σε κατάστημα εστίασης καθώς ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Κακοκαιρία: Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, οι δέκα περιοχές που «είδαν» τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Ήπειρο, από εχθές Τρίτη, είναι:

Πάπιγκο: 96,2 χιλιοστά

96,2 χιλιοστά Κόνιτσα: 84,8 χιλιοστά

84,8 χιλιοστά Θεοδωριανά Άρτας: 67,8 χιλιοστά

67,8 χιλιοστά Καταρράκτης Άρτας: 54,2 χιλιοστά

54,2 χιλιοστά Βωβούσα Ιωαννίνων: 43,6 χιλιοστά

43,6 χιλιοστά Τριστένο Ιωαννίνων: 42,6 χιλιοστά

42,6 χιλιοστά Τσέπελοβο: 35,0 χιλιοστά

35,0 χιλιοστά Τέροβο Ιωαννίνων: 32,2 χιλιοστά

32,2 χιλιοστά Ιωάννινα-Ανατολή: 29,6 χιλιοστά

29,6 χιλιοστά Δωδώνη: 29,8 χιλιοστά

